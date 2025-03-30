Новый русофобский проект "глубинного государства". Роли на Западе распределены: Кто мозг, а кто - пушечное мясо?

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Каждый выбирает свой путь и кому служить... Это выбор хохлов и прибалтов быть мясом. Экономик нет, а народ надо чем то кормить, элитам процветать, а это возможно делать только за счет собственного населения, которое надо сокращать. Бизнес на горе и крови ни кто не отменял, а тем более , когда население этих государств на это согласно...
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