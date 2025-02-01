01.02.25==«С Китаем бывают сложности, если идти „тупым“ путем»

КНР остается важнейшим партнером России, однако бизнес двух стран Штаты обкладывают красным флажками В условиях западных санкций Россия, как известно, сделала разворот в сторону сотрудничества со странами Азии.
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