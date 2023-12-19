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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЕРАИ предложил регулировать видеоигры через ЦУПИС. Покупать игры в обход системы запретят, с каждой операции будут взимать целевые отчисления

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) подготовил «Концепцию правового регулирования отрасли видеоигр», сообщает «Коммерсантъ».

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