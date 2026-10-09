Дырявые колготки в подарок от мамы: Психологическая семейная мелодрама

В тот день, когда мама подарила Татьянке дырявые колготки, в городе впервые за осень выпал снег. Он пошёл сразу после обеда — крупный, липкий, будто кто-то сверху просеивал через сито размокшую бумагу.
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