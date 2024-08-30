Песни венского леса: Дунайская комиссия в услужении НАТО

Высказанное в прошлом месяце предложение министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга относительно трансформации статуса Дуная и всего Дунайского бассейна (включая причерноморскую дельту – нижнее течение крупнейшей европейской реки на юго-западе Украины) во «внутренние воды Евросоюза» получает поддержку в Брюсселе.