Песни венского леса: Дунайская комиссия в услужении НАТО

Высказанное в прошлом месяце предложение министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга относительно трансформации статуса Дуная и всего Дунайского бассейна (включая причерноморскую дельту – нижнее течение крупнейшей европейской реки на юго-западе Украины) во «внутренние воды Евросоюза» получает поддержку в Брюсселе.
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