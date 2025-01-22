Вучич заявил, что Украина ближе всего из стран-кандидатов к членству в Евросоюз

Украина по политическим причинам ближе всего ко вступлению в Европейский союз. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
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