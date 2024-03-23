Тото Вольф: Я готов подождать решения Ферстаппена

Тото Вольф: Я готов подождать решения ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Mercedes Тото Вольф дал понять, что готов держать открытой вакансию в команде на 2025 год, пока не станет ясно, останется или нет Макс Ферстаппен в Red Bull Racing.