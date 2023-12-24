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Тонкий лёд Южного Ливана для Израиля

Тонкий лёд Южного Ливана для Израиля

18-19 декабря, практически одновременно с объявлением США о создании коалиции по защите морских коммуникаций, крупные западные СМИ одно за другим запустили информацию о том, что Израиль разработал план по наземной операции в Южном Ливане.

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