В Бахчисарайском районе мотоциклист сорвался со склона и повредил ногу

По информации ГУ МЧС России по Крыму, мужчина сорвался на каменистом склоне между селом Прохладное и посёлком Научный.
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