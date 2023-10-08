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Театр абсурда

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Госдеп США настежь открыл ворота в Россию для армии мигрантов: Филиалы по организации нашествия приезжих спокойно работают в РФ

Госдеп США настежь открыл ворота в Россию для армии мигрантов: Филиалы по организации нашествия приезжих спокойно работают в РФ

За всю многострадальную российскую историю громкие и славные победы на поле боя никогда не были гарантией от разрушения изнутри.

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Комментарии
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Николай Рязанов
Мирзиеев для чего в Россию прилетел, что бы узбеков не депортировали,и бюджет от них зависит и,если выслать,там гражданская война начнется,похлеще, чем в Таджикистане!
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1 д.
В К
Может Вы и правы!
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1 д.
W
Walery
Могу сказать что в отличии от иных мигрантов  узбеки хорошо работают и без проблем. Еще они идеальные плодо- и овощеводы, хорошо и интересно торгуясь реализуют товар. Если у них и есть в этом  конкуренция, то она не на виду.
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1 д.

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