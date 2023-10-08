Госдеп США настежь открыл ворота в Россию для армии мигрантов: Филиалы по организации нашествия приезжих спокойно работают в РФ

Мирзиеев для чего в Россию прилетел, что бы узбеков не депортировали,и бюджет от них зависит и,если выслать,там гражданская война начнется,похлеще, чем в Таджикистане!

W

Walery

Могу сказать что в отличии от иных мигрантов узбеки хорошо работают и без проблем. Еще они идеальные плодо- и овощеводы, хорошо и интересно торгуясь реализуют товар. Если у них и есть в этом конкуренция, то она не на виду.