Bloomberg: от жары в Европе скончались более 25 тысяч человек

В Европе от жары скончались более 25 тыс. человек, сообщает агентство Bloomberg. «Данные правительственных учреждений и исследовательских институтов Испании, Франции, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов показывают, что число смертей от жары в регионе превысило 25 тыс.