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Bloomberg: от жары в Европе скончались более 25 тысяч человек

Bloomberg: от жары в Европе скончались более 25 тысяч человек

В Европе от жары скончались более 25 тыс. человек, сообщает агентство Bloomberg. «Данные правительственных учреждений и исследовательских институтов Испании, Франции, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов показывают, что число смертей от жары в регионе превысило 25 тыс.

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