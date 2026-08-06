Bloomberg: от жары в Европе скончались более 25 тысяч человек

В Европе от жары скончались более 25 тыс. человек, сообщает агентство Bloomberg. «Данные правительственных учреждений и исследовательских институтов Испании, Франции, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов показывают, что число смертей от жары в регионе превысило 25 тыс.
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