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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чет Холмгрен и Хайме Хакес – лучшие новички декабря

Чет Холмгрен и Хайме Хакес – лучшие новички декабря

Центровой «Оклахомы» Холмгрен продолжает свой успешный дебютный сезон. Показатели 21-летнего бигмена в прошедшем месяце составили 17,4 очка, 7,7 подбора и 3,5 блок-шота в среднем за встречу.

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