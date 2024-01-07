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IT-эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях

IT-эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях

В случае утечки данных немедленно смените пароль к своей учетной записи.Профили в социальных сетях должны быть закрыты, а дату рождения лучше указывать поддельную — это усложняет жизнь мошенникам, отметил в беседе с РИА Новости Дмитрий Галов, руководитель русского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

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