Грозят депортацией: в России с 5 февраля вступили в силу ограничения для мигрантов

В России с 5 февраля вступил в силу ряд ограничений для мигрантов.«РБК» сообщает, что в них вошли режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде и оказание услуг нелегальным мигрантам, а также статус нежелательного пребывания.
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