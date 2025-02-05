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Царьград

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Грозят депортацией: в России с 5 февраля вступили в силу ограничения для мигрантов

Грозят депортацией: в России с 5 февраля вступили в силу ограничения для мигрантов

В России с 5 февраля вступил в силу ряд ограничений для мигрантов.«РБК» сообщает, что в них вошли режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде и оказание услуг нелегальным мигрантам, а также статус нежелательного пребывания.

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