NASA обеспечит работой Blue Origin и SpaceX

Рендер аппарата Blue Moon компании Blue Origin / © Blue Origin Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило, что добавит новые задачи к уже заключенным контрактам на разработку грузовых версий аппаратов Blue Moon компании Blue Origin и Starship компании SpaceX для доставки полезных грузов на поверхность Луны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии