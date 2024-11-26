NASA обеспечит работой Blue Origin и SpaceX

Рендер аппарата Blue Moon компании Blue Origin / © Blue Origin Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило, что добавит новые задачи к уже заключенным контрактам на разработку грузовых версий аппаратов Blue Moon компании Blue Origin и Starship компании SpaceX для доставки полезных грузов на поверхность Луны.