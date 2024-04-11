Председателю СК России будет доложено об обстоятельствах нарушения прав местных жителей, а также о ходе расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве в Иркутской области

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что неизвестные повредили теплотрассу в городе Байкальске Иркутской области, в результате чего почти 4 тысячи местных жителей остались без тепла и водоснабжения.
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