Мошенники атаковали кандидатов в губернаторы Петербурга от имени избирательной комиссии

Об этом рассказал председатель городского Избиркома Максим Мейксин Председатель Санкт-Петербургского Избиркома Максим Мейксин в своем телеграм-канале рассказал о попытках вмешательства в городские выборы.
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