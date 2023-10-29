Трамп призвал Пенса поддержать его на выборах президента США

Бывшему вице-президенту США Майку Пенсу, который принял решение выйти из предвыборной гонки за номинацию претендентом на выборах 2024 года от Республиканской партии, стоит поддержать другого кандидата, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп, передает The Hill.
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