В Сети появились кадры тройного удара ФАБ по ВСУ у освобожденной Старицы

Военно-космические силы (ВКС) России нанесли тройной удар авиабомбами ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по позициям украинской армии в окрестностях освобожденного харьковского села Старица.
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