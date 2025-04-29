НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Доннарумма сделал 5 сэйвов в матче с «Арсеналом» – лучший результат среди вратарей «ПСЖ» в матче плей-офф ЛЧ на ноль

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал победу на выезде со счетом 1:0. Доннарумма выручил ворота парижан 5 раз и показал лучший результат среди вратарей «ПСЖ» в матче плей-офф ЛЧ, в котором команде удалось не пропустить, с начала сбора статистики в 2003 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх