Доннарумма сделал 5 сэйвов в матче с «Арсеналом» – лучший результат среди вратарей «ПСЖ» в матче плей-офф ЛЧ на ноль

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал победу на выезде со счетом 1:0. Доннарумма выручил ворота парижан 5 раз и показал лучший результат среди вратарей «ПСЖ» в матче плей-офф ЛЧ, в котором команде удалось не пропустить, с начала сбора статистики в 2003 году.