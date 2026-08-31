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Военное обозрение

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КСИР атакует американские базы в Иордании: используются баллистические ракеты

КСИР атакует американские базы в Иордании: используются баллистические ракеты

Иран сдержал слово и наносит ответный удар за атаку на остров Ларак в Ормузе.

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