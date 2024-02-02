Миллиардер тайно купил себе пятый остров

Сооснователь Google Ларри Пейдж (Forbes оценивает его состояние в $118,5 млрд), бывший генеральный директор Alphabet, в 2018 году купил частный остров Кайо-Норте в Карибском море, сообщает Business Insider (BI).
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