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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я чуть не разрыдался прямо там». Пейтон Уотсон вспомнил, какой разнос ему устроил Майкл Мэлоун

Пейтон Уотсон в разговоре со своим бывшим одноклубником Майклом Портером вспомнил историю с тренировки « Денвера » под руководством Майкла Мэлоуна во время плей-офф 2023 года.

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