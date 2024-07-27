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Фарион стала жертвой нового типа украинского национализма

Фарион стала жертвой нового типа украинского национализма

Убийство Ирины Фарион обрастает новыми подробностями. Украинские силовики дали понять, что версия с «рукой Москвы» не рассматривается ими как приоритетная.

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Комментарии
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Леонид Руси
Очередное жертвоприношение... Теперь палачи убивают палачей... У нас тоже была революция и подобное творилось...
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10 час.
Аурелия Запсенко
Схомынулася хвэза, как говорят у нас на Украине. Поздно говорить про политическую нацию, об этом следовало подумать с самого начала. Теперь, насмотревшись на деяния титульных, русскоязычные открещиваются от них: &quot;мы с тобой-не одной крови&quot;.
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3 час.
Семен Демин
Верно.
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2 час.

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