Фарион стала жертвой нового типа украинского национализма

Очередное жертвоприношение... Теперь палачи убивают палачей... У нас тоже была революция и подобное творилось...

Аурелия Запсенко

Схомынулася хвэза, как говорят у нас на Украине. Поздно говорить про политическую нацию, об этом следовало подумать с самого начала. Теперь, насмотревшись на деяния титульных, русскоязычные открещиваются от них: "мы с тобой-не одной крови".