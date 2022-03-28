Ослабленное «Белогорье» не смогло оказать сопротивления казанскому «Зениту»

27 марта ВК «Белогорье» на «Белгород-Арене» принимал лидера суперлиги «Зенит-Казань». «Львы» провели матч без главного тренера Бориса Колчина, а также игроков основного состава Аль Хачдади, Самойленко, Филиппова и Ковалёва, которые простудились.