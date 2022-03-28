Bel.ru

182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Языками натрепали на 450 миллионов. А наспекулировали на 6 миллиардов. Почти в 13 раз больше.  Вот и думай как лучше ...Чистая прибыль ГК...
  • Nana Абраменко
    куда ей столько?Белгородка ворова...
  • Henry Stenton
    Что вы о них печетесь..они последний хрен бес соли доедают? Чего о них вспоминать?Уехали -это их выбор! До свиданья т...Актриса Чулпан Ха...

Ослабленное «Белогорье» не смогло оказать сопротивления казанскому «Зениту»

Ослабленное «Белогорье» не смогло оказать сопротивления казанскому «Зениту»

27 марта ВК «Белогорье» на «Белгород-Арене» принимал лидера суперлиги «Зенит-Казань». «Львы» провели матч без главного тренера Бориса Колчина, а также игроков основного состава Аль Хачдади, Самойленко, Филиппова и Ковалёва, которые простудились.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх