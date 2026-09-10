«Летающий грузовик с оружием»: США показали беспилотник Wildfire – замену Reaper В связи с огромными потерями беспилотников MQ-9A Reaper в конфликте с Ираном (не менее 4.
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