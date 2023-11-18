В Киеве сообщили о пожарах на объектах инфраструктуры в Запорожье

Пожары произошли ночью на объектах инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольного властям Украины Запорожской военной администрации Юрий Малашко.
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