Иван Кодлозёров, представляющий Архангельскую область, стал серебряным призёром Кубка страны по лыжным гонкам и биатлону

В городе Пересвет (Московская область) на базе лыжного клуба чемпиона Олимпийских игр по лыжным гонкам Александра Легкова прошёл Кубок России спорта ПОДА по лыжным гонкам и биатлону.
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