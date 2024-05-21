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Царьград

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ООН не признавала Зеленского легитимным: Дипломат объясни нюанс заявления организации

ООН не признавала Зеленского легитимным: Дипломат объясни нюанс заявления организации

Мирошник отреагировал на слова представителя Генсека ООН о легитимности Зеленского. "В данном случае ООН не признавала его легитимным", - считает дипломат.

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Комментарии
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Grandad
Неубедительно.
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Афффтор,смотрите иногда на буквы,что вы печатаете на клаве......🙄
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8 час.

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