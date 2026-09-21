NF Group заявила о замедлении открытия фудхоллов в Москве

В Москвe и Московской области за январь-август 2026 года открылся всего один новый фудхолл, третьи проекты планируются на 2026-2027 годы, сообщает консалтинговая компания NF Group.
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