Больная раком Сабина Пантус три дня не выходила на связь. Что известно?

Больная раком телеэксперт Сабина Пантус три дня после наступления Нового года не выходила на связь. Что на данный момент известно о судьбе "звезды" эфира?В последние годы телеэксперт и профайлер из Санкт-Петербурга Сабина Пантус стала одной из наиболее заметных персон отечественного эфира.