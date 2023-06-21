Смешиваем кабачки с фаршем. Уже через 10 минут на столе сочные котлеты на всех, хотя фарша всего 500 граммов

Котлеты из сплошного фарша часто получаются суховаты, но исправить проблему достаточно просто. Нужно всего лишь добавить к замесу немного сочнейших кабачков и лук: готовятся такие котлеты всего 10 минут, получаются всегда очень нежными и сочными.