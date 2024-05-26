Общегородской крестный ход прошел в Новосибирске 26 мая

В 11 часов утра участники шествия стали собираться у Вознесенского кафедрального собора. Люди несли с собой плакаты с буквами старославянского алфавита, изображения святых и выдержки из молитв, обращенных к равноапостольным братьям.
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