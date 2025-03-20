Коридор затмений марта 2025: роковые решения и влияние на 13 лет вперед Ирина ВальковаВесной 2025 года мир окажется в уникальном астрономическом и астрологическом явлении — коридоре затмений, который продлится с 14 по 29 марта.
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