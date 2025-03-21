На месте Среднеуральской птицефабрики могут построить индустриальный парк

По итогам проведенного аудита активов АО «Равис – Птицефабрика Сосновская» акционерами агрохолдинга было принято решение не возобновлять деятельность среднеуральской птицефабрики, так как это экономически нецелесообразноАгрохолдинг «Равис» намерен продать Среднеуральскую птицефабрику (Свердловская область) для погашения долга в размере 127 млн рублей перед государством.