Мошенники в домовых чатах под видом жильцом распространяют фишинговые ссылки. Людям якобы предлагают забрать бесплатно ненужную технику и мебель, сообщили в МВД.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мошенники в домовых чатах под видом жильцом распространяют фишинговые ссылки. Людям якобы предлагают забрать бесплатно ненужную технику и мебель, сообщили в МВД.