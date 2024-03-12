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Лекции о безопасном управлении электросамокатами могут организовать для молодёжи

Лекции о безопасном управлении электросамокатами могут организовать для молодёжи

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях России об основах использования электросамокатов, а также о способах безаварийного вождения таких устройств.

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