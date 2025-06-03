В Архангельском театре кукол возобновила работу «Комната, где живут куклы»

С 1 июня в Архангельском театре кукол начала работу новая «Комната, где живут куклы». Здесь посетители могут увидеть, как рождаются куклы — от эскиза и технического рисунка до выразительного сценического образа.
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