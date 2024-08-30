«Не можем»: Евросоюз не признал легитимность Мадуро

Во время неформальной встречи 27 глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, было принято решение: не признавать демократически избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Об этом заявил верховный председатель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 29 августа.