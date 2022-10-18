Российские «Ланцеты» начали охоту за оставшимися украинскими С-300

В социальные сети попали видео боевого применения российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». Кадры, снятые как с самих «камикадзе», так и с БПЛА «Орлан-10», демонстрируют поражение пусковых установок украинских зенитно-ракетных комплексов С-300.