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Российские «Ланцеты» начали охоту за оставшимися украинскими С-300

Российские «Ланцеты» начали охоту за оставшимися украинскими С-300

В социальные сети попали видео боевого применения российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». Кадры, снятые как с самих «камикадзе», так и с БПЛА «Орлан-10», демонстрируют поражение пусковых установок украинских зенитно-ракетных комплексов С-300.

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