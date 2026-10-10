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Спорт Уик-Энд

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Дикиджи превзошёл олимпийского чемпиона! Россиянин вошёл в четвёрку лучших фигуристов в истории, а Трусова вернулась с золотом

Дикиджи превзошёл олимпийского чемпиона! Россиянин вошёл в четвёрку лучших фигуристов в истории, а Трусова вернулась с золотом

На Мемориале Дениса Тена в Казахстане российские фигуристы собрали внушительную коллекцию наград. Главной сенсацией стали 312,79 балла Владислава Дикиджи, позволившие ему обойти по лучшей сумме знаменитого японца Сёму Уно.

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