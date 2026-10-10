Дикиджи превзошёл олимпийского чемпиона! Россиянин вошёл в четвёрку лучших фигуристов в истории, а Трусова вернулась с золотом

На Мемориале Дениса Тена в Казахстане российские фигуристы собрали внушительную коллекцию наград. Главной сенсацией стали 312,79 балла Владислава Дикиджи, позволившие ему обойти по лучшей сумме знаменитого японца Сёму Уно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым