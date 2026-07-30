Полпред УрФО Артем Жога сделал заявление о мобилизации

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прокомментировал тему возможной мобилизации, а также рассказал о ходе комплектования Вооруженных сил военнослужащими по контракту.
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