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Полпред УрФО Артем Жога сделал заявление о мобилизации

Полпред УрФО Артем Жога сделал заявление о мобилизации

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прокомментировал тему возможной мобилизации, а также рассказал о ходе комплектования Вооруженных сил военнослужащими по контракту.

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