«Борьба за новые потоки»: интервью с Ильей Гращенковым об антимиграционной политике и проблемах российской экономики

Только в начале ноября президент подписал 6 новых законов, ужесточающих миграционную политику. Они вводят дополнительные экзамены на знание языка и истории страны, увеличивают штрафы за нелегальную миграцию и делают статус незаконного мигранта отягчающим обстоятельством при совершении преступления.