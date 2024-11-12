«Борьба за новые потоки»: интервью с Ильей Гращенковым об антимиграционной политике и проблемах российской экономики

Только в начале ноября президент подписал 6 новых законов, ужесточающих миграционную политику. Они вводят дополнительные экзамены на знание языка и истории страны, увеличивают штрафы за нелегальную миграцию и делают статус незаконного мигранта отягчающим обстоятельством при совершении преступления.
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