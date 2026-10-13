Молодые исследователи Соловков: от проб воды до грибных снеков

Школа «Окоём» продолжает работу по изучению водоемов архипелага.Полевой этап прошел в начале сентября и собрал 50 участников из 12 регионов России, которые работали в 12 тематических мастерских.
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