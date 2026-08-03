В Лондоне считают, что победа Ле Пен или Меланшона может привести к выходу Франции из «коалиции желающих»

По информации газеты The Daily Telegraph, в Лондоне считают, что победа Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона на президентских выборах во Франции в 2027 году может привести к выходу Парижа из «коалиции желающих» — неформального объединения более 30 стран, созданного весной 2025 года для координации помощи Украине и обсуждения гарантий безопасности после конфликта.