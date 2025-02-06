Сегодня без электричества окажутся только центральная часть Астрахани и пригородный поселок

Астрахани и пригородный поселок Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В четверг, 6 февраля, плановые отключения электричества коснутся Центрального района РЭС Астрахани и поселка Пригородный в Наримановском районе: Самое короткое отключение продлится 5 часов, самое длительное – 9 часов.
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