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Ямайский легкоатлет Болт готов вернуться в спорт ради зарплаты, которою предлагают Мбаппе

Ямайский легкоатлет Болт готов вернуться в спорт ради зарплаты, которою предлагают Мбаппе

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который специализировался в беге на короткие дистанции, готов вернуться в спорт ради зарплаты, которую саудовский клуб "Аль-Хиляль" предлагает французскому футболисту "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе.

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