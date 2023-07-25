Ямайский легкоатлет Болт готов вернуться в спорт ради зарплаты, которою предлагают Мбаппе

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который специализировался в беге на короткие дистанции, готов вернуться в спорт ради зарплаты, которую саудовский клуб "Аль-Хиляль" предлагает французскому футболисту "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе.
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который специализировался в беге на короткие дистанции, готов вернуться в спорт ради зарплаты, которую саудовский клуб "Аль-Хиляль" предлагает французскому футболисту "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе.
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