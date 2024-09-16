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Российской армии пришлось взорвать главный ствол шахты «Южнодонбасская №3» под Угледаром

Российской армии пришлось взорвать главный ствол шахты «Южнодонбасская №3» под Угледаром

ВС РФ оказывают давление на противника в районе Угледара. Так, российские войска зашли в шахту номер три, практически перерезав последний путь снабжения украинских формирований в Угледаре – до него осталось около четырех километров.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
не понятно  зачем  взорвали ?  зачем  вам шахта ?  олигарх  потребовал  уничтожить  ?
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17 час.

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