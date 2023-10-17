NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»

Из-за утечки теплоносителя внешнего контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» перенесен запланированный на 19 октября выход в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции (МКС) на неопределенный срок.
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