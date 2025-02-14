БлокнотРУ «Он же снова упоротый»: Зеленский после разговора с Трампом ушел во все тяжкие После телефонного разговора с Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский оказался в тяжёлом эмоциональном состоянии.
«Чего ты там менять собрался»: военкор обратился к Зеленскому из-за массовых убийств
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MS
Mikhail Stepanov
Эта жидобандеровская мразь должна быть публично повешена вместе со своими подельниками и теми, кто убивал гражданских и пытал пленных, причем в Киеве, на Крещатике, как это было в 1945-м и 1946 - м годах!
Ответить
11 час.
александр петров
То ли еще будет, когда "Доня", поняв что из Руины ни чего не вытащишь и он начнет заниматься средствами заныканными подручными "Зелибобика" и Зелей по всему миру!! Даже представить себе не могу какие у них будут лица, когда все средства, недвижимость и прочие "ништяки" пойдут в счет погашщения убытков США!!!!!!!!!
Ответить
10 час.
М
ММ
Американцы поймали и повесили Саддама Хусейна. Надо брать с них пример, поймать и повесить Зеленского
Ответить
5 час.
Свежие комментарии