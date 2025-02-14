«Чего ты там менять собрался»: военкор обратился к Зеленскому из-за массовых убийств

Эта жидобандеровская мразь должна быть публично повешена вместе со своими подельниками и теми, кто убивал гражданских и пытал пленных, причем в Киеве, на Крещатике, как это было в 1945-м и 1946 - м годах!

александр петров

То ли еще будет, когда "Доня", поняв что из Руины ни чего не вытащишь и он начнет заниматься средствами заныканными подручными "Зелибобика" и Зелей по всему миру!! Даже представить себе не могу какие у них будут лица, когда все средства, недвижимость и прочие "ништяки" пойдут в счет погашщения убытков США!!!!!!!!!