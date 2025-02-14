Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Чего ты там менять собрался»: военкор обратился к Зеленскому из-за массовых убийств

«Чего ты там менять собрался»: военкор обратился к Зеленскому из-за массовых убийств

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Эта жидобандеровская мразь должна быть публично повешена вместе со своими подельниками и теми, кто убивал гражданских и пытал пленных, причем в Киеве, на Крещатике, как это было в 1945-м и 1946 - м годах!
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11 час.
александр петров
То ли еще будет, когда &quot;Доня&quot;, поняв что из Руины ни чего не вытащишь и он начнет заниматься средствами заныканными подручными &quot;Зелибобика&quot; и Зелей по всему миру!! Даже представить себе не могу какие у них будут лица, когда все средства, недвижимость и прочие &quot;ништяки&quot; пойдут в счет погашщения убытков США!!!!!!!!!
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10 час.
М
ММ
Американцы поймали и повесили Саддама Хусейна. Надо брать с них пример, поймать и повесить Зеленского
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5 час.
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